В Польше начали бить автомобили с украинскими номерами для ВСУ

Пушков: польские фермеры на границе начали разбивать автомобили для ВСУ

На польско-украинской границе начали бить автомобили с украинскими номерами. Об этом в своем Telegram-канале написал член Совета Федерации Алексей Пушков.

Он сообщил, что, по некоторым данным, протестующие польские фермеры разбили стекла на колонне машин, которые были приобретены в Европе волонтерами для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее украинский кабмин призвал польские власти решить вопрос блокады границы местными протестующими, так как Киев выполнил свои обязательства в отношении зернового кризиса. В Киеве указали, что ситуация на границе «вышла за все пределы цивилизованного протеста».