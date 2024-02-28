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17:27, 28 февраля 2024Мир

В Польше заявили о возможности полного закрытия границы с Украиной

Туск: Варшава обсуждает с Киевом временное полное закрытие границы для торговли

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Варшава обсуждает с официальными властями Киева временное полное закрытие границы для торговли и товарооборота. Об этом заявил действующий премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает ТАСС.

«Не буду скрывать, что мы разговариваем с украинской стороной о временном закрытии границы, о полном прекращении товарооборота. Польша с Украиной имеет превышение экспорта над импортом. И разные группы имеют разные интересы. Некоторые на том, что Украина может торговать без пошлины, очень много зарабатывают, но большинство [польских предпринимателей] на этом очень много теряют», — заявил политик.

При этом Туск отметил, что Варшава готова применить и «более жесткие меры» в скором будущем.

Ранее кабинет министров Украины призвал Варшаву решить вопрос блокады границы польскими протестующими, поскольку Киев выполнил свои обязательства в отношении зернового кризиса. В заявлении кабмина отмечается, что в Польше из-за акций протеста остается заблокировано более двух тысяч украинских грузовиков, а ситуация на границе «вышла за все пределы цивилизованного протеста».

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      Виктория Кондратьева
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