Польские фермеры заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной

В Польше протестующие фермеры заблокировали дорогу на украинской границе

Польские фермеры в ходе акций протеста перегородили сеном дорогу на границе с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Они [польские фермеры] полностью заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной, а также транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам», — отмечает корреспондент.

В акции протеста участвует несколько сотен человек. Протестующие приехали к пограничным пунктам на тракторах, начали жечь костры и установили электрогенераторы и биотуалеты, намереваясь продолжать блокаду границы длительное время.

Ранее сообщалось, что Украина потребовала от Польши наказать участников протестов. Посол Украины в Польше Василий Зварыч осудил протестующих фермеров и призвал польскую полицию «решительно реагировать».