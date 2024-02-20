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15:58, 20 февраля 2024Мир

Польские фермеры заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной

В Польше протестующие фермеры заблокировали дорогу на украинской границе
СюжетПротесты на Украине

Фото: Jakub Orzechowski / Agencja Wyborc / Reuters

Польские фермеры в ходе акций протеста перегородили сеном дорогу на границе с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Они [польские фермеры] полностью заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной, а также транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам», — отмечает корреспондент.

В акции протеста участвует несколько сотен человек. Протестующие приехали к пограничным пунктам на тракторах, начали жечь костры и установили электрогенераторы и биотуалеты, намереваясь продолжать блокаду границы длительное время.

Ранее сообщалось, что Украина потребовала от Польши наказать участников протестов. Посол Украины в Польше Василий Зварыч осудил протестующих фермеров и призвал польскую полицию «решительно реагировать».

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      Дмитрий Попов
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