Популярный российский блогер рассказал о запретах от создателей реалити-шоу
Популярный российский блогер Женек (настоящее имя — Евгений Макаров), снимающий реакции на реалити-шоу, рассказал об общении с их создателями. Подробности он раскрыл в выпуске подкаста «Два стола», доступном на YouTube.
Один из ведущих подкаста, стендап-комик Денис Гвоздев поинтересовался у Макарова, связываются ли с ним продюсеры программ, которым он посвящает свои видео. «Когда им надо сказать, что мне это снимать нельзя, тогда связываются», — признался блогер.
По его словам, иногда помимо запретов продюсеры просят снять реакцию на шоу. Макаров добавил, что такое случается крайне редко.
Ранее создатель популярного интернет-шоу «Что было дальше?» Дарья Морозова рассказала о черном списке зрителей. Она раскрыла, что в него попадали те, кто выходил со съемки. Также Морозова подчеркнула, что у гостей стали отбирать телефоны.
Женек снимает юмористические видео на YouTube, в которых комментирует популярные реалити-шоу, такие как «Пацанки», «Беременна в 16», «Супермама» и другие. На его канал на видеохостинге подписаны 815 тысяч человек.