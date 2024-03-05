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16:46, 5 марта 2024Интернет и СМИ

Популярный российский блогер рассказал о запретах от создателей реалити-шоу

Кадр: HUGA / Youtube

Популярный российский блогер Женек (настоящее имя — Евгений Макаров), снимающий реакции на реалити-шоу, рассказал об общении с их создателями. Подробности он раскрыл в выпуске подкаста «Два стола», доступном на YouTube.

Один из ведущих подкаста, стендап-комик Денис Гвоздев поинтересовался у Макарова, связываются ли с ним продюсеры программ, которым он посвящает свои видео. «Когда им надо сказать, что мне это снимать нельзя, тогда связываются», — признался блогер.

По его словам, иногда помимо запретов продюсеры просят снять реакцию на шоу. Макаров добавил, что такое случается крайне редко.

Ранее создатель популярного интернет-шоу «Что было дальше?» Дарья Морозова рассказала о черном списке зрителей. Она раскрыла, что в него попадали те, кто выходил со съемки. Также Морозова подчеркнула, что у гостей стали отбирать телефоны.

Женек снимает юмористические видео на YouTube, в которых комментирует популярные реалити-шоу, такие как «Пацанки», «Беременна в 16», «Супермама» и другие. На его канал на видеохостинге подписаны 815 тысяч человек.

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