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15:20, 5 марта 2024Бывший СССР

Посол Украины в Германии заявил о шантаже немецких политиков из-за ракет Taurus

Посол Украины в Германии Макеев назвал шантажом прослушку разговоров о Taurus
Алексей Макеев

Алексей Макеев. Фото: Elke Wetzig / Wikimedia

Скандал с прослушкой разговоров немецких военных о возможных ударах крылатыми ракетами Taurus по Крымскому мосту является шантажом России. Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев в эфире немецкого телеканала phoenix.

Макеев прокомментировал реакцию на опубликованный разговор высокопоставленных военных ФРГ. По его мнению, целью публикации записи является давление на правительство Германии по вопросу военной помощи Украине.

«Мы видим атаку России с целью запугать немецких политиков и сбить с толку немецкое общество. И этой цели они достигли», — заявил дипломат. Он добавил, что обсуждение поставок вооружения Украине является составной частью лидирующей роли ФРГ в Европе. Посол также отметил ранее оказанную Германией военную помощь и подчеркнул, что контроль немецкого вооружения является надежным, а применение — эффективным.

Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер обвинил Россию в гибридной атаке после утечки из бундесвера. Он также назвал утечку беседы офицеров бундесвера тревожным сигналом для ФРГ.

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      Юрий Леонов
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