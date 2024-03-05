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19:39, 5 марта 2024Мир

Посол в США заявил об угрозе прямого вооруженного столкновения России и НАТО

Посол в США Антонов: есть угроза прямого вооруженного столкновения России и НАТО

Фото: Anders Wiklund / TT News Agency / Reuters

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что в отношениях России и НАТО присутствует угроза прямого вооруженного столкновения в Восточной Европе. Его слова приводит ТАСС.

«По существу мы стоим перед опасностью прямого столкновения Вооруженных сил России и Североатлантического альянса на востоке Европы», — отметил Антонов.

Посол также подчеркнул, что до недавних пор нельзя было представить, как «по полям соседней с Россией республики будут разъезжать американские и немецкие танки», а сейчас обсуждается возможность участия в боевых действиях военных из стран-участниц НАТО.

По его мнению, подобное не может происходить без одобрения со стороны Соединенных Штатов.

Ранее посол России в США Антонов назвал страны, обсуждающие отправку войск на Украину, «распоясавшимися европейскими сателлитами Вашингтона». Он уверил, что США не могут не осознавать последствия потенциального развития этой ситуации.

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      Лина Пивоварова
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