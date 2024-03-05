Пожар на нефтебазе под Белгородом после атаки БПЛА попал на видео

Mash опубликовал видео с места пожара на нефтебазе в Белгородской области

Пожар на нефтебазе в селе Долгое Белгородской области после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На представленных кадрах видны клубы густого черного дыма.

Как выяснило издание, сейчас объяты огнем три резервуара. Угрозы селу Долгое и другим белгородским территориям поблизости нет.

По предварительной версии, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли запустить дрон из-под Путивля Сумской области.

5 марта стало известно, что атаке со стороны Украины подверглась нефтебаза под Белгородом. Из-за ЧП в Губкинском и Старооскольском округах была объявлена угроза ракетной опасности.