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11:03, 5 марта 2024Россия

Пожар на нефтебазе под Белгородом после атаки БПЛА попал на видео

Mash опубликовал видео с места пожара на нефтебазе в Белгородской области

Пожар на нефтебазе в селе Долгое Белгородской области после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На представленных кадрах видны клубы густого черного дыма.

Как выяснило издание, сейчас объяты огнем три резервуара. Угрозы селу Долгое и другим белгородским территориям поблизости нет.

По предварительной версии, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли запустить дрон из-под Путивля Сумской области.

5 марта стало известно, что атаке со стороны Украины подверглась нефтебаза под Белгородом. Из-за ЧП в Губкинском и Старооскольском округах была объявлена угроза ракетной опасности.

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      Анна Щербакова
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