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14:43, 5 марта 2024Силовые структуры

Глава СКР обратился в генпрокурору из-за приговора сломавшему гортань бойцу СВО

Глава СК РФ обратился к Краснову из-за наказания сломавшему гортань бойцу СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин обратился к генпрокурору Игорю Краснову с доводами о необходимости проверить законность приговора Рустаму Байжуменову, который во время драки сломал гортань бойцу специальной военной операции (СВО) Максиму Никитину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В СК России заявили, что Байжуменов признан виновным по менее тяжкой статье.

Ранее Карталинский городской суд Челябинской области приговорил мужчину к полутора годам ограничения свободы. Осужденный может жить дома, но ему запрещено менять место жительства. Он признан виновным по статье 111 УК РФ.

Драка между Байжуменовым и Никитиным произошла в сентябре 2023 года в кафе. Участник СВО получил травму, несовместимую с жизнью. Его оппонента полицейские нашли через несколько дней и задержали. Статью в отношении него переквалифицировали.

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