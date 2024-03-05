Глава СКР обратился в генпрокурору из-за приговора сломавшему гортань бойцу СВО
Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин обратился к генпрокурору Игорю Краснову с доводами о необходимости проверить законность приговора Рустаму Байжуменову, который во время драки сломал гортань бойцу специальной военной операции (СВО) Максиму Никитину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.
В СК России заявили, что Байжуменов признан виновным по менее тяжкой статье.
Ранее Карталинский городской суд Челябинской области приговорил мужчину к полутора годам ограничения свободы. Осужденный может жить дома, но ему запрещено менять место жительства. Он признан виновным по статье 111 УК РФ.
Драка между Байжуменовым и Никитиным произошла в сентябре 2023 года в кафе. Участник СВО получил травму, несовместимую с жизнью. Его оппонента полицейские нашли через несколько дней и задержали. Статью в отношении него переквалифицировали.