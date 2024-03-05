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12:47, 5 марта 2024Бывший СССР

Премьер Эстонии опубликовала фото завтрака после обвинений в «поедании россиян»

Премьер Эстонии Каллас показала завтрак и доказала, что «не ест россиян»

Фото: @kajakallas

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас показала завтрак после обвинений в «поедании россиян» со стороны издания Politico. Политик опубликовала фото утреннего приема пищи в социальной сети X, чтобы доказать обратное.

«Мой завтрак, дорогие читатели Politico», — говорится в публикации. На фото запечатлены стакан с соком и глубокая тарелка с кашей, ягодами черники и йогуртом.

Ранее неназванный чиновник Европейского союза (ЕС) в разговоре с Politiko рассказал о нежелании властей стран Запада видеть Каллас на посту внешнеполитического ведомства Евросоюза. По его словам, дипломатическую службу не может возглавить человек, который «ест россиян на завтрак».

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      Глеб Палехов
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