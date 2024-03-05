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11:44, 5 марта 2024Бывший СССР

Премьер Грузии обвинил президента в антигосударственных действиях

Премьер Грузии Кобахидзе: правящая партия преодолеет вето президента Зурабишвили

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили включена в кампанию по дискредитации ЦИК, и наложенное ей на поправки к Избирательному кодексу вето было ожидаемым. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Он также обвинил президента в проведении антигосударственных действий. При этом, по словам премьера республики, правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» сможет преодолеть вето.

«Саломе Зурабишвили включена в кампанию дискредитации ЦИК, это одно из ее заданий. Исходя из этого, ее вето было абсолютно логичным. Это еще одно продолжение ее антигосударственных действий. Хотя, конечно же, это вето не создаст проблем стабильному развитию процессов. Вето будет преодолено, соответственно, все будет сделано для того, чтобы ЦИК смог эффективно провести выборы», — рассказал Кобахидзе.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на поправки к закону к Избирательному кодексу республики. При этом правящая партия обладает достаточным количеством голосов в парламенте, чтобы его преодолеть.

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      Александр Курбатов
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