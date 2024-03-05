Президент Грузии наложила вето на поправки в Избирательный кодекс

Президент Грузии Зурабишвили наложила вето на поправки к Избирательному кодексу

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятые парламентом 20 февраля поправки к Избирательному кодексу. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Согласно принятым поправкам, председатель ЦИК избирается сроком на 5 лет, набрав 90 голосов. Если ни одному из кандидатов не удается это сделать, то проводится повторное голосование, где необходимо набрать 76 голосов. Если выбрать главу ЦИК не удается и в этом случае, то его может назначить из списка кандидатов президент республики.

При этом отмечается, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» имеет достаточно мест, чтобы преодолеть президентское вето. Ранее в администрации президента Грузии заявляли, что Зурабишвили наложит вето на любой закон, который не согласуется с европейским путем страны.

Ранее президента Грузии Зурабишвили обвинили в нападках на православие. До этого она указала на сложную ситуацию внутри Грузинской православной церкви и отметила пророссийскую позицию нынешнего предстоятеля.