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14:06, 5 марта 2024Мир

Премьер Венгрии заявил о конце гегемонии Запада

Орбан: гегемония Запада подошла к концу, формируется новый мировой порядок

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Гегемония Запада подошла к концу, формируется новый мировой порядок. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает ТАСС.

«Зарождается новый мировой порядок, и ситуацию необходимо постоянно оценивать и анализировать», — отметил политик, выступая в МИД на ежегодном совещании венгерских послов.

По словам венгерского премьера, сегодня конец гегемонии Запада уже никто не оспаривает.

Ранее Орбан заявил, что военная ситуация на Украине сейчас в интересах России, время не на стороне Запада. Он подчеркнул, что конфликт не будет выигран Западом, и есть только одно решение: рано или поздно должны начаться переговоры о мире. Премьер Венгрии добавил, что чем скорее это произойдет, тем для всех будет лучше.

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      Семен Александров
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