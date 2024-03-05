Президент Чехии допустил отправку западных войск на Украину

Глава Чехии Павел заявил, что отправка западных войск на Украину возможна

Чешский президент Петр Павел допустил отправку иностранных солдат на Украину. С таким заявлением он выступил по итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном, его цитирует Novinky.cz.

Павел призвал европейских лидеров не ограничивать себя в вопросе помощи Украине. «Давайте не будем ограничивать себя там, где нам не нужно», — заявил глава государства.

Он отметил, что необходимо найти новые варианты расширения поддержки Киева. В частности, чешский лидер предложил западным военнослужащим заниматься обучением украинских солдат не только на своей территории, но и на Украине.

Ранее Макрон в ходе визита в Чехию призвал Европу «забыть о трусости» и активизировать свои усилия по поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ).