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22:02, 5 марта 2024Мир

Президент Чехии допустил отправку западных войск на Украину

Глава Чехии Павел заявил, что отправка западных войск на Украину возможна

Фото: Christophe Ena / Pool / Reuters

Чешский президент Петр Павел допустил отправку иностранных солдат на Украину. С таким заявлением он выступил по итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном, его цитирует Novinky.cz.

Павел призвал европейских лидеров не ограничивать себя в вопросе помощи Украине. «Давайте не будем ограничивать себя там, где нам не нужно», — заявил глава государства.

Он отметил, что необходимо найти новые варианты расширения поддержки Киева. В частности, чешский лидер предложил западным военнослужащим заниматься обучением украинских солдат не только на своей территории, но и на Украине.

Ранее Макрон в ходе визита в Чехию призвал Европу «забыть о трусости» и активизировать свои усилия по поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Марина Совина
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