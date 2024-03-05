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20:38, 5 марта 2024Силовые структуры

Прибившего ноги подруги гвоздями к доске россиянина осудят по трем статьям

В Екатеринбурге пойдет под суд мужчина, прибивший ноги сожительницы к доске

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Екатеринбурге сотрудники Следственного комитета завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины, прибившего ноги сожительницы к доске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ведомства по региону.

Он обвиняется по статьям о покушении на расправу, совершенную с особой жестокостью, угоне автомобиля, совершенном с применением опасного для жизни насилия, а также об управлении машиной в нетрезвом состоянии. Уголовные дела в отношении мужчины переданы в суд.

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 25 октября 2023 года. Тогда обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в гараже поссорился со своей подругой на почве ревности. Сначала он избил женщину и прибил ее ступни гвоздями к доске, а затем освободил и потребовал отвезти его в соседний город. Когда пострадавшая отказалась выполнить просьбу преступника, он облил ее бензином и поджег, но сразу потушил огонь.

После этого мужчина посадил женщину в автомобиль и повез в лес, чтобы завершить расправу, однако вскоре его машина попала в ДТП. Обвиняемый понял, что на место аварии прибудут правоохранители, и скрылся. Вторые участники дорожно-транспортного происшествия вызвали бригаду скорой помощи для пострадавшей. Ее доставили в больницу с ожогами различных частей тела.

26 октября сообщалось, что обвиняемый был заключен под стражу.

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      Анна Габай
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