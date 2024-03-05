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02:57, 5 марта 2024Среда обитания

Минфин заявил о продлении льготной ипотеки для родителей

Глава Минфина Силуанов: семейную ипотеку в России продлят до 2030 года
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Баранов Владимир / Globallook Press

Правительство РФ по поручению президента России Владимира Путина продлит действие семейной ипотеки до 2030 года. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Он отметил, что для семей с детьми до шести лет будут действовать текущие условия и ставка шесть процентов. В общей сложности в ближайшие шесть лет на финансирование программы планируется выделить из бюджета около 1,5 триллиона рублей.

Кроме того, продолжится реализация программы поддержки многодетных семей, которая позволяет полностью или частично погасить ипотеку. В частности, семьи с тремя детьми, в которых третий ребенок родился после 1 января 2019 года, могут использовать выплаты в размере 450 тысяч рублей для покрытия кредита на покупку жилья или его строительство, а также на приобретение земельного участка для индивидуального строительства. «На 2024 год по предварительным расчетам на эти цели потребуется дополнительно около 50 миллиардов рублей», — отметил Силуанов.

Ранее Владимир Путин объяснил решение о продлении семейной ипотеки до 2030 года необходимостью подъема демографии в России. По его словам, рождаемость в стране падает, а планы обзавестись детьми россияне откладывают на потом.

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      Марина Совина
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