Минфин заявил о продлении льготной ипотеки для родителей

Глава Минфина Силуанов: семейную ипотеку в России продлят до 2030 года

Правительство РФ по поручению президента России Владимира Путина продлит действие семейной ипотеки до 2030 года. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Он отметил, что для семей с детьми до шести лет будут действовать текущие условия и ставка шесть процентов. В общей сложности в ближайшие шесть лет на финансирование программы планируется выделить из бюджета около 1,5 триллиона рублей.

Кроме того, продолжится реализация программы поддержки многодетных семей, которая позволяет полностью или частично погасить ипотеку. В частности, семьи с тремя детьми, в которых третий ребенок родился после 1 января 2019 года, могут использовать выплаты в размере 450 тысяч рублей для покрытия кредита на покупку жилья или его строительство, а также на приобретение земельного участка для индивидуального строительства. «На 2024 год по предварительным расчетам на эти цели потребуется дополнительно около 50 миллиардов рублей», — отметил Силуанов.

Ранее Владимир Путин объяснил решение о продлении семейной ипотеки до 2030 года необходимостью подъема демографии в России. По его словам, рождаемость в стране падает, а планы обзавестись детьми россияне откладывают на потом.