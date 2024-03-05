Прокуратура ЛНР объявила в розыск участника батальона «Айдар»

В ЛНР объявили в международный розыск украинца за участие в батальоне «Айдар»

В Луганской народной республике (ЛНР) прокуратура объявила в международный розыск гражданина Украины за участие в деятельности батальона «Айдар» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на прокуратуру.

По данным ведомства, в 2014-2015 годах мужчина добровольно вступил в ряды батальона. В отношении украинца возбудили уголовное дело. Ход его расследования находится под контролем прокурора ЛНР.

Ранее стало известно, что в Луганске задержали гражданина Украины за финансирование отряда спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).