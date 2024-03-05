В ЛНР задержали украинца за финансирование «Азова»

СК: в Луганске задержали украинца за финансирование «Азова»

В Луганске задержали гражданина Украины за финансирование отряда спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Луганской народной Республике (ЛНР).

По данным ведомства, с февраля по ноябрь 2023 года мужчина восемь раз переводил деньги участникам «Азова». Однако его действия выявили сотрудники ФСБ. Украинца задержали в Луганске при поддержке Росгвардии.

Возбуждено дело по части 1.1 статьи 205.1 («Финансирование терроризма») УК РФ. Вскоре следователь будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Ранее стало известно, что Свердловский областной суд оставил под стражей 33-летную гражданку США и России, которая собирала деньги на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).