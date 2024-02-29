Суд оставил под стражей гражданку США за финансирование ВСУ

В Екатеринбурге оставили под арестом жительницу США, помогавшую ВСУ

Свердловский областной суд оставил под стражей 33-летную гражданку США и России, которая собирала деньги на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает E1.RU.

После ареста женщина просила изменить ей меру пресечения на более мягкую. Однако суд постановил оставить ее в СИЗО до 6 апреля. На заседании был отец обвиняемой. Он рассказал, что дочь жаловалась на условия содержания в СИЗО.

Ранее в ФСБ сообщили, что с февраля 2022 года жительница Лос-Анджелеса собирала деньги на приобретение ВСУ предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. В США она много раз выходила на акции в поддержку Украины. В отношении нее следователи возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

Позже выяснилось, что арестованная училась на балерину в лицее искусств имени Дягилева в Екатеринбурге, а высшее образование получила на историческом факультете УрФУ в 2014 году. Она выступала в Америке и поступила в Университет Мэриленда. Там балерина вышла замуж за американца и получила гражданство США.