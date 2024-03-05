Силовые структуры
Задержание украинца в ЛНР за финансирование «Азова» попало на видео
СК показал видео с задержанием в ЛНР украинца за финансирование «Азова»
Начало событий в новости В ЛНР задержали украинца за финансирование «Азова»
Бойцы Росгвардии задержали в Луганске гражданина Украины, подозреваемого в финансировании терроризма. Следственный комитет (СК) России предоставил «Ленте.ру» оперативное видео.
На кадрах видны спецназовцы, которые вытаскивают мужчину из автомобиля и надевают ему наручники. Следователь оглашает задержанному обвинение.
Ранее в марте сообщалось, что в отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело за перевод денежных средств отряду спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). По данным следствия, с февраля по ноябрь 2023 года он осуществил восемь переводов. Его противоправную деятельность выявили сотрудники ФСБ.