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15:11, 5 марта 2024Россия

Путин прилетел в Ставрополь

Президент России Путин прилетел в Ставрополь

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прилетел в Ставрополь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Глава государства в ходе рабочей поездки планирует посетить тепличный комплекс «Солнечный дар» агропромышленного холдинга «Эко-культура», где он пообщается с сотрудниками предприятия.

Помимо того, Путин по видео-конференцсвязи примет участие в церемонии открытия производственных объектов в Белгородской и Ленинградской областях, а также в Мордовии. Кроме того, запланирована встреча с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

Ранее Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода имени Горбунова в Татарстане, чтобы совершить полет на стратегическом ракетоносце-бомбардировщике Ту-160М. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что маршрут полета является военной тайной.

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      Никита Абрамов
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