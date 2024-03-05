Пьяная пассажирка устроила скандал в самолете из-за опоздавшего на полчаса рейса

Daily Mail: пассажирка Jet2 напилась и поругалась с бортпроводниками самолета

Агрессивная пьяная пассажирка авиакомпании Jet2 устроила скандал в самолете из-за того, что ее рейс опоздал на полчаса. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 40-летняя Лорен Бомонт-Каппс летела из турецкой Антальи в английский Манчестер в январе. Самолет, на котором она должна была отправиться, приземлился в Турции с опозданием на 30 минут, из-за чего путешественница разозлилась. Во время полета она напилась, поругалась с бортпроводниками и накричала на них.

После приземления полиция вывела дебоширку из самолета.

Ранее пассажиры рейса Ryanair устроили дебош на борту самолета по пути на Тенерифе. Путешественники ругались и дрались сначала между собой, а потом начали кричать на попутчиков, которые делали им замечания.