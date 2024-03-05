Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:14, 5 марта 2024Путешествия

Пьяная пассажирка устроила скандал в самолете из-за опоздавшего на полчаса рейса

Daily Mail: пассажирка Jet2 напилась и поругалась с бортпроводниками самолета

Фото: Unsplash

Агрессивная пьяная пассажирка авиакомпании Jet2 устроила скандал в самолете из-за того, что ее рейс опоздал на полчаса. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 40-летняя Лорен Бомонт-Каппс летела из турецкой Антальи в английский Манчестер в январе. Самолет, на котором она должна была отправиться, приземлился в Турции с опозданием на 30 минут, из-за чего путешественница разозлилась. Во время полета она напилась, поругалась с бортпроводниками и накричала на них.

После приземления полиция вывела дебоширку из самолета.

Ранее пассажиры рейса Ryanair устроили дебош на борту самолета по пути на Тенерифе. Путешественники ругались и дрались сначала между собой, а потом начали кричать на попутчиков, которые делали им замечания.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Обсудить
      Последние новости

      В России появились два новых военных округа из-за расширения НАТО. Что это изменит?

      Первый MacBook на процессоре Apple признали устаревшим

      Россиянина арестовали за предложения интима школьницам и их развращение

      Россияне назвали важный фактор при выборе съемного жилья

      Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели

      Фильм Серебренникова покажут на Каннском фестивале

      Установлен состав использованной для подрыва моста под Самарой взрывчатки

      Ким Кардашьян снимется в триллере

      Украина вновь атаковала российский регион

      Известного историка уволили из Европейского университета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше