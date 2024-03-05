Пьяный россиянин регулярно избивал маленького внука и попал под суд

В Мурманской области будут судить мужчину, избивавшего семилетнего внука

В Мурманской области рассмотрят дело 48-летнего мужчины, истязавшего семилетнего внука. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с ноября по декабрь 2023 года пьяный фигурант в квартире дома на улице Душенова в Североморске регулярно избивал маленького мальчика.

Возбуждено дело по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание малолетнего») УК РФ. Попавший под суд россиянин полностью признал вину.

Ранее стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе 46-летнего местного жителя обвинили в истязании несовершеннолетнего сына.