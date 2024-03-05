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19:45, 5 марта 2024Силовые структуры

Пятерых членов ОПГ приговорили к колонии строгого режима за похищение россиян

В Екатеринбурге суд дал пятерым членам ОПГ до 11 лет колонии за похищение людей

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Свердловский областной суд приговорил пятерых членов объединенной преступной группировки (ОПГ) к лишению свободы в колонии строгого режима за похищение людей, грабежи и вымогательство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

По данным Е1, перед судом предстали жители Свердловской области: Глеб Белых, Семен Шолев, Константин Марков, Ренат Ниязов и Глеб Васильев. В зависимости от тяжести совершенных преступлений они получили от 7 до 11 лет колонии с ограничением свободы на срок от полутора до двух лет и штрафами. Уточняется, что один из них — подсудимый Васильев — служил в должности старшего полицейского в роте вневедомственной охраны.

По данным суда, злоумышленники совершали преступления в сентябре 2022 года в Екатеринбурге. Они действовали по разработанному сценарию, насильно удерживая людей в созданных ловушках и угрожая привлечением их к уголовной ответственности за якобы совершенные преступления. Таким образом похитители вымогали деньги у своих жертв.

По материалам следствия, в поле зрения правоохранителей злоумышленники попали тогда, когда полицейские проследили за автомобилем фигурантов. Известно, что еще один из пострадавших — мужчина из Ижевска. Он откликнулся на объявление о вакансии курьера в интернете, которое разместили подсудимые. Потерпевший должен был забрать деньги у пенсионерки — еще одной жертвы от действий банды — однако бандиты вывезли его на пустырь, потребовали 500 тысяч рублей и избили.

Позже силовики задержали преступников. Во время судебного заседания только Васильев полностью признал свою вину, остальные осужденные признали вину частично.

Ранее сообщалось, что в Башкирии пятерым участникам преступной группы предъявили обвинения в похищениях, разбое и вымогательстве.

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      Анна Габай
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