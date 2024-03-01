Пятеро членов ОПГ похитили двух россиян и вымогали у них крупную сумму

В Башкирии пятерых участников преступной группы обвинили в похищении людей

В Башкирии пятерым участникам преступной группы предъявили обвинения в похищениях, разбое и вымогательстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в августе 2023 года фигуранты под надуманным предлогом обвинили 34-летнего мужчину и 17-летнего юношу в изнасиловании двух девушек и стали вымогать у них крупную сумму.

Потерпевших по отдельности они вывезли безлюдное место и избили монтировкой и бейсбольной битой. После этого фигуранты потребовали у мужчины 500 тысяч рублей, а у молодого человека — 1,5 миллиона рублей. Один из потерпевших обратился в полицию, фигурантов задержали и взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд вынес приговор двум мужчинам, похитившим девушку на остановке.