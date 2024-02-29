Похитившим девушку на остановке в Петербурге вынесли приговор

В Петербурге суд дал до 7 лет двум мужчинам, похитившим девушку на остановке

В Петербурге суд вынес приговор двум мужчинам, похитившим девушку на остановке общественного транспорта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Фарруха Барноева и Шахзода Нашпанова признали виновными по статье 126 УК РФ («Похищение человека»). Они получили от 6,5 года до 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд установил, что вечером 22 мая 2023 года на Дунайском проспекте Барноев схватил стоявшую на автобусной остановке девушку и насильно посадил в автомобиль «ВАЗ 21140 LADA SAMARA». За рулем машины был Нашпанов. Похитители повезли заложницу в сторону Пулковского шоссе. Во время поездки девушка оказывала сопротивление, звала на помощь, но Барноев удерживал ее и закрывал ей рот.

На въезде в международный аэропорт Пулково машину с похищенной остановили сотрудники ДПС и освободили ее.

Девушка рассказала, что у нее был с Барноевым роман, но в августе 2022 года она его бросила. Однако мужчина решил не отступать и похитил возлюбленную, уточнили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов города мотив преступления.

Весной 2020 года трое неизвестных в медицинских масках похитили и увезли девушку в Невском районе Санкт-Петербурга. С заявлением в полицию обратился ее брат, который был свидетелем преступления. По горячим следам полиция поймала похитителей — оказалось, что 28-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья решил с друзьями устроить обряд похищения невесты, в итоге они стали фигурантами уголовного дела.