Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:19, 29 февраля 2024Силовые структуры

Похитившим девушку на остановке в Петербурге вынесли приговор

В Петербурге суд дал до 7 лет двум мужчинам, похитившим девушку на остановке

Фото: Alexander Raths / Shutterstock / Fotdom

В Петербурге суд вынес приговор двум мужчинам, похитившим девушку на остановке общественного транспорта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Фарруха Барноева и Шахзода Нашпанова признали виновными по статье 126 УК РФ («Похищение человека»). Они получили от 6,5 года до 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд установил, что вечером 22 мая 2023 года на Дунайском проспекте Барноев схватил стоявшую на автобусной остановке девушку и насильно посадил в автомобиль «ВАЗ 21140 LADA SAMARA». За рулем машины был Нашпанов. Похитители повезли заложницу в сторону Пулковского шоссе. Во время поездки девушка оказывала сопротивление, звала на помощь, но Барноев удерживал ее и закрывал ей рот.

На въезде в международный аэропорт Пулково машину с похищенной остановили сотрудники ДПС и освободили ее.

Девушка рассказала, что у нее был с Барноевым роман, но в августе 2022 года она его бросила. Однако мужчина решил не отступать и похитил возлюбленную, уточнили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов города мотив преступления.

Весной 2020 года трое неизвестных в медицинских масках похитили и увезли девушку в Невском районе Санкт-Петербурга. С заявлением в полицию обратился ее брат, который был свидетелем преступления. По горячим следам полиция поймала похитителей — оказалось, что 28-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья решил с друзьями устроить обряд похищения невесты, в итоге они стали фигурантами уголовного дела.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Власти Британии готовятся к смерти короля Карла III. Что известно о его здоровье и кто может стать новым монархом?

      Передавший видеопривет из Мексики депутат попал в новый скандал

      Россиянин получил 12 лет колонии за 12 килограммов наркотиков

      Российским водителям рассказали о больших переменах

      Звезду «Спартака» задержали в Дубае. На родине голландцу грозит тюрьма за контрабанду тонны кокаина

      В США заявили о потере Одессы Украиной при продолжении конфликта с Россией

      Американскую посадочную миссию на Луне продлят

      Грузия потребовала объяснений от США по обвинениям в обходе санкций

      В США увидели угрозу в противоспутниковых средствах России

      В Кремле прокомментировали сообщение о помогающем Украине британском адмирале

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше