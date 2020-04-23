Трое налетчиков в медицинских масках похитили молодую россиянку на улице

В Невском районе Санкт-Петербурга трое неизвестных в медицинских масках похитили девушку и увезли в неизвестном направлении. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 22 апреля. С заявлением в полицию обратился брат россиянки, который был свидетелем преступления.

Один из налетчиков ждал в припаркованной неподалеку машине, а двое других силой усадили девушку в автомобиль и скрылись с места происшествия.

Записи с камер видеонаблюдения, установленных во дворе, уже изъяты. Сотрудникам полиции удалось опознать одного из злоумышленников. Поиски похитителей продолжаются.

17 марта сообщалось о похищении 25-летнего бизнесмена в Москве. Трое мужчин похитили россиянина на улице Щипок, куда он приехал на деловую встречу. Ему связали руки и натянули на глаза шапку, после чего повезли в Волоколамский район Подмосковья. Там они заперли его в холодном подвале и иногда кормили ватрушками с чаем. Потерпевшего удерживали четыре дня, предлагая выкупить свободу за пять с половиной миллионов евро. Позже его освободили полицейские.

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