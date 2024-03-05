Раскрыта причина экстренной посадки Sukhoi Superjet 100 в Санкт-Петербурге

Экстренная посадка самолета в Петербурге произошла из-за пожара в двигателе

Раскрыта причина экстренной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 с пассажирами на борту в Санкт-Петербурге. Она произошла из-за пожара в двигателе, пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным источника, пассажирский лайнер выполнял рейс из северной столицы в Челябинск в понедельник, 4 марта. Спустя полчаса после вылета на борту сработала сигнализация о возгорании.

Отмечается, что члены экипажа сразу же выключили двигатель и активировали огнетушитель. После этого командир воздушного судна решил вернуться в Пулково.

В результате борт благополучно приземлился в Петербурге. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

«В ходе послеполетного осмотра технические специалисты обнаружили отсутствие заглушки бороскопического порта левого двигателя, а также прогар и частичное отслоение теплоизоляции левой створки капота реверсивного устройства», — говорится в сообщении.

Ранее летевший в Сочи пассажирский самолет экстренно сменил курс и сел в другом месте. Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, следовавшим в популярный курортный город из Санкт-Петербурга. После взлета воздушное судно около двух часов кружило над Ленобластью.