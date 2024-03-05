Разработаны жидкие кристаллы для роботов будущего

Advanced Materials: разработаны жидкие кристаллы для роботов и камер будущего

Ученые Университета Джонса Хопкинса разработали жидкие кристаллы, которыми можно манипулировать с помощью света. Результаты исследования, опубликованные в журнале Advanced Materials, помогут создавать камеры и роботов будущего.

В ходе эксперимента специалисты освещали жидкие кристаллы поляризованным и неполяризованным светом через микроскоп. Этот метод был использован для создания микроскопической линзы из жидких кристаллов, способной фокусировать свет в зависимости от поляризации проходящего через нее света.

В поляризованном свете плоскость колебаний световых волн имеет определенную ориентацию, тогда как в неполяризованном луче света колебания происходят в разных направлениях. Воздействие обоими типами света позволило контролировать ориентацию двух типов жидких кристаллов, чтобы создавать узоры размером в несколько микрометров.

Это открывает путь к созданию программируемых инструментов, которые меняют форму в ответ на раздражители, например, объективов камер, автоматически фокусирующихся в зависимости от условий освещения.