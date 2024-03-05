Родным пришлось самим доставлять гроб и чистить снег для прощания с бойцом СВО

Семье участника СВО самим пришлось везти его тело и чистить снег для похорон

Семье не вернувшегося участника специальной военной операции (СВО) пришлось самим везти его тело из Ульяновска в Чувашию для захоронения. По их словам, администрация Красноармейского района Чувашии не нашла автомобиль для перевозки, пишет «Про Город».

Родственники отметили, что районная администрация искала машину два дня. В итоге брат военнослужащего Михаил нанял «Газель» за свой счет и отправился в аэропорт Ульяновска.

«Только благодаря сослуживцу Алеши смогли забрать его тело из самолета. Гроб с телом, общим весом около 200 килограммов, в морге Цивильска никто не встречал, сами еле-еле затащили в холодильник. Это было около четырех часов утра», — рассказал Михаил.

Прощание с бойцом прошло в деревне Чумаши. За несколько дней до похорон родственники предупредили об этом районную администрацию. Однако дорога к месту захоронения оказалась не очищенной от снега. Сельчанам пришлось самим искать трактор и чистить путь.

Ранее в Каменске-Уральском Свердловской области мать участника СВО Вячеслава Сараева в последний момент отменила торжественные похороны сына и добилась вскрытия цинкового гроба, в котором бойца доставили в родной город. Причиной стало желание матери установить, что с ним произошло в зоне спецоперации.