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08:20, 5 марта 2024Экономика

Россия снизила вывоз угля

«Ведомости»: экспорт российского угля в январе упал на 8 процентов

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

По итогам января суммарный экспорт российского угля снизился на 8 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и сократился до отметки в 14,6 миллиона тонн. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Как уточняется, речь идет о вывозе энергетического и металлургического (коксующегося) угля. В этих сегментах собеседники издания зафиксировали схожие темпы снижения экспорта. Поставки энергетического угля в январе сократились на 8,2 процента и составили около 11,9 миллиона тонн. В свою очередь, экспорт коксующегося угля снизился на 8 процентов в годовом выражении, до 2,7 миллиона тонн.

Самое стремительное падение поставок российского угля аналитики зафиксировали на индийском и турецком экспортных направлениях. Поставки в азиатскую страну сократились на 55 процентов, а в средиземноморскую — на 47 процентов. В каждую из этих стран российские экспортеры отправили по 1,4 миллиона тонн угля. При этом Китай снизил импорт на 10 процентов, до 3,8 миллиона тонн.

В 2023 году одним из важных импортеров российского угля стала Турция. По итогам 12 месяцев эта страна закупила у РФ в общей сложности 27,5 миллиона тонн. В сравнении с 2022 годом показатель увеличился на 46 процентов, а доля российского угля в структуре турецкого импорта достигла отметки в 70 процентов.

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      Анатолий Акулов
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