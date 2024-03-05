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14:13, 5 марта 2024Экономика

Россиянам посоветовали докупить трудовой стаж

Депутат Бессараб: россияне могут докупить до половины стажа для пенсии

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Россияне могут докупить недостающий трудовой стажа и пенсионные баллы для начисления страховой пенсии. Такой совет в беседе с «Газетой.Ru» озвучила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

При этом депутат отметила, что приобрести пенсионные баллы в полном объеме нельзя. На приобретение недостающего трудового стажа также есть ограничения, добавила она. «Докупить можно, если там не хватает одного-двух лет стажа, ну не больше половины, то можно докупить», — сказала Бессараб.

Она подчеркнула, что каждый год цена баллов меняется. Такое предложение может быть интересно тем гражданам, кто по различным причинам не смог сформировать свой трудовой стаж или пенсионный баланс в полном объеме. В прошлом году россияне могли приобрести не более 8,12 пенсионных баллов за 340 тысяч рублей, рассказала член думского комитета.

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Бессараб отметила, что это довольно большая cумма для единовременной покупки. «Но естественно, если родителям, к примеру, пожилым не хватает пенсионных баллов, родственник может помочь, дети могут помочь, докупить баллы, чтобы мог пенсионер выйти на пенсию именно в установленный возраст, если им не хватает», — объяснила она.

В текущем году на пенсию выйдут женщины 1966 года и мужчины 1961 года рождения — в возрасте 58 и 63 лет соответственно. Страховая пенсия для них будет начисляться при условии более 15 лет трудового стажа и накоплении как минимум 28,2 пенсионных баллов.

Ранее в Госдуме предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет. Текст соответствующего законопроекта был направлен для заключения в правительство. «Очевидно, что граждане, внесшие свой значительный трудовой вклад в социальное и экономическое развитие страны в виде более 30 лет страхового стажа, должны обладать возможностью обеспечить себе достойную жизнь», — говорится в пояснительной записке к документу.

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