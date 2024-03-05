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18:47, 5 марта 2024Экономика

Россияне назвали направления трат занятых у банков денег

Банки.ру: чаще всего россияне берут потребкредиты для погашения других долгов

Фото: Максим Шеметов / ТАСС

Более двух третей опрошенных финансовым маркетплейсом Банки.ру россиян (73 процента) заявили о намерении в течение ближайшего месяца взять кредит, четверть респондентов планирует израсходовать заемные средства на погашение ранее полученного кредита, следует из материалов исследования, с которыми ознакомилась «Лента.ру».

Приоритетность этого направления трат занятых у банков денег эксперты объясняют намерением заемщиков сократить свою текущую финансовую нагрузку в условиях сохраняющихся высоких ставок. Отмечается, что некоторые также прибегают к такому варианту с целью погашения задолженностей по имеющимся нескольким кредитным картам.

Среди других популярных опций по использованию средств потребкредитов назвали ремонт жилья (19 процентов), покупку автомобиля (13 процентов) и приобретение недвижимости (10 процентов). О планах потратить полученное на образование, путешествия или подарки к праздникам заявили менее двух процентов граждан.

Ранее стало известно, что чаще всего россияне берут в долг у банков от 200 до 500 тысяч рублей, а средний чек потребительского кредита в стране составляет около 700 тысяч рублей. При этом весь рост заявок на потребкредиты, оказавшийся двукратным в 2023 году, пришелся на суммы до 50 тысяч рублей.

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      Дмитрий Воронин
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