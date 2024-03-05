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19:23, 5 марта 2024Силовые структуры

Россияне похитили мужчину ради кражи криптовалюты почти на 39 миллионов рублей

В Калининграде суд приговорил мужчин за похищение человека ради криптовалюты

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Калининградской области суд приговорил двоих местных жителей за похищение мужчины ради кражи криптовалюты, сумма которой эквивалентна 39,8 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Один из них проведет в колонии строгого режима 15 лет и три месяца, а второй — 12 с половиной лет. В зависимости от роли каждого они признаны виновными по четырем статьям.

По версии следствия, осужденный знал о наличии у потерпевшего крупной суммы на аккаунте криптовалютной биржи и электронном кошельке, поэтому вместе со своим знакомым решил похитить мужчину, чтобы получить доступ к электронным деньгам и украсть их.

Сначала обвиняемые наблюдали за пострадавшим, изучали его образ жизни и распорядок дня, а также отслеживали маршруты
передвижения. Это длилось с июня до сентября 2021 года. В сентябре 2021 года они напали на владельца криптовалюты около его дома, запихнули в машину и увезли в квартиру, в которой удерживали более суток. Во время похищения соучастники похитили у потерпевшего ключи от его автомобиля и мобильный телефон стоимостью 116 тысяч рублей, на котором были криптопрограммы. Они заполучили пароли от электронного кошелька и похитили деньги.

Мужчины также обокрали квартиру пострадавшего. Общая стоимость похищенного имущества составила 403 тысячи рублей. Они даже попытались убить потерпевшего: отвезли его в лес, ввели наркотическое средство и затянули на шее шарф. Однако потерпевший пришел в сознание и смог самостоятельно выбраться из лесного массива.

Ранее в Петербурге двух граждан Таджикистана обвинили в похищении четырех мигрантов и вымогательстве денег у них.

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