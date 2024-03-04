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20:47, 4 марта 2024Силовые структуры

Двух мигрантов обвинили в похищении четырех иностранцев в российском регионе

В Петербурге двух мигрантов обвинили в похищении четырех иностранцев ради денег

Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге двух граждан Таджикистана обвинили в похищении четырех мигрантов и вымогательстве денег у них. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в мае-июне 2023 года фигуранты похитили четырех граждан Узбекистана и Таджикистана и заперли их в съемной квартире на Лифляндской улице. Там потерпевших избивали, а также вымогали деньги за нераспространение компрометирующих потерпевших сведений. В результате иностранцы получили более 200 тысяч рублей.

Фигурантам вменяются статьи о похищении человека, вымогательстве, краже, нарушении тайны переписки, незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. Уголовное дело направлено в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мигрант с ножом напал на женщину.

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      Илона Палей
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