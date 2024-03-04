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12:45, 4 марта 2024Силовые структуры

Нападение иностранца с ножом на россиянку попало на видео

В Подмосковье мигрант с ножом напал на женщину

В подмосковном городе Видное 32-летний мигрант из Средней Азии напал с ножом на женщину и попал на видео. Запись публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как мужчина в белой шапке нападает на женщину. Она пытается защититься и в ответ замахивается палкой на него. Напавший выхватывает палку у нее и наносит ей ножом несколько ударов, после чего уходит с места происшествия.

По данным «112», нападение произошло у кафе на Советском проезде после того, как мигранту показалось, что россиянка оскорбила его супругу, поэтому он выхватил нож и нанес несколько ножевых ударов ей в голову и тело. Пострадавшая выжила, ее своевременно доставили в больницу.

Сейчас иностранец задержан по обвинению в покушении на убийство. Полицейские решают вопрос о заключении его под стражу.

Ранее В Ярославской области местный житель с ножом напал на два офиса микрофинансовых организаций за один день и попал на видео.

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      Анна Габай
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