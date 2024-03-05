Россиянин напал на женщину на улице и изнасиловал ее

В Волгоградской области полиция задержала 18-летнего мужчину за изнасилование

В Волгоградской области полиция задержала 18-летнего местного жителя за изнасилование 33-летней жительницы города Котельниково. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

3 марта пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что на улице на нее напал молодой человек и под угрозой убийством надругался над ней, после чего скрылся. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Иные действия сексуального характера») УК РФ.

В рамках расследования правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали предполагаемого фигуранта. Пострадавшая его опознала. Будет решаться вопрос об избрании в отношении молодого человека меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Москве следователи завели уголовное дело в отношении двух молодых людей 2006 года рождения, которые изнасиловали свою 14-летнюю знакомую.