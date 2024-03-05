69-я параллель
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12:56, 5 марта 202469-я параллель

Россиянин передумал брать кредит на сотни тысяч рублей после одного разговора

Житель Мурманска отговорил земляка от оформления кредита ради мошенников

Фото: Unsplash

Житель Мурманска передумал оформлять кредит на сумму в несколько сотен тысяч рублей после одного разговора, состоявшегося с сотрудником банка. Об этом сообщает портал «Север.Пост».

По данным издания, 44-летний россиянин пришел в банк после звонка, полученного в одном из мессенджеров. Собеседник сообщил ему об опасности, которая якобы грозит его банковскому счету, и призвал оформить кредит, чтобы спасти деньги от мошенников.

Когда он попытался оформить кредит в банке, сотрудник отделения расспросил его о причинах оформления кредита, узнал о состоявшемся звонке и отговорил клиента от оформления займа — он объяснил, что тот едва не стал жертвой мошенников.

В итоге житель Мурманска решил обратиться в полицию. По его заявлению возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.

Ранее сообщалось, что житель Боровичей Новгородской области лишился квартиры и всех сбережений после одного телефонного разговора.

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      Марк Леонов
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