Россиянин передумал брать кредит на сотни тысяч рублей после одного разговора

Житель Мурманска отговорил земляка от оформления кредита ради мошенников

Житель Мурманска передумал оформлять кредит на сумму в несколько сотен тысяч рублей после одного разговора, состоявшегося с сотрудником банка. Об этом сообщает портал «Север.Пост».

По данным издания, 44-летний россиянин пришел в банк после звонка, полученного в одном из мессенджеров. Собеседник сообщил ему об опасности, которая якобы грозит его банковскому счету, и призвал оформить кредит, чтобы спасти деньги от мошенников.

Когда он попытался оформить кредит в банке, сотрудник отделения расспросил его о причинах оформления кредита, узнал о состоявшемся звонке и отговорил клиента от оформления займа — он объяснил, что тот едва не стал жертвой мошенников.

В итоге житель Мурманска решил обратиться в полицию. По его заявлению возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.

Ранее сообщалось, что житель Боровичей Новгородской области лишился квартиры и всех сбережений после одного телефонного разговора.