Россиянин расправился с мужчиной и публично съел его сердце

В Башкирии мужчина убил местного жителя и съел его сердце на остановке

В Башкирии мужчина расправился с местным жителем и публично съел его сердце. Об этом сообщает «Башинформ».

По данным издания, злоумышленник зарубил жертву топором, а затем ножом вырезал сердце. После преступления он пошел на остановку общественного транспорта, где стал есть орган на глазах у прохожих.

Мужчину оперативно задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ. Его отправили под стражу. Следователям задержанный рассказал, что заключил контракт с дьяволом, чтобы вылечить свое сердце. Якобы именно он велел ему так сделать.

Ранее Лоуренс Пол Андерсон из Оклахомы вырезал женщине сердце и накормил им свою семью.