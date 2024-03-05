Россиянина арестовали за диверсию на железной дороге

В Брянске суд арестовал диверсанта за поджог релейного шкафа на железной дороге

Володарский районный суд Брянска арестовал на два месяца 21-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении диверсии на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Постановление принято 4 марта по ходатайству Брянского следственного отдела Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России об избрании меры пресечения молодому человеку. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ («Диверсия»).

По версии следствия, мужчина поджег релейный шкаф на железнодорожном перегоне, действуя против интересов России. В результате диверсии был разрушен объект транспортной инфраструктуры.

29 февраля сообщалось, что Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга арестовал 21-летнего Богдана Бондарева за поджог релейного шкафа на железной дороге. Он будет находиться в СИЗО до 27 апреля. Его обвиняют по части 1 статьи 205 УК РФ («Теракт»).