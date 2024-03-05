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07:16, 5 марта 2024Россия

Россиянин оставил в подъезде дома новорожденного ребенка

В Тверской области мужчина оставил в подъезде дома новорожденную девочку

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

В Тверской области мужчина оставил в подъезде жилого дома новорожденную девочку. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) по российскому региону в Telegram-канале.

Следователи установили, что мать новорожденной родила ее дома в поселке Оленино. После родов она завернула девочку в одеяло и передала ее мужчине. Тот уложил младенца в корзину и выехал в город Белый, где оставил девочку в подъезде одного из домов и скрылся.

Новорожденную обнаружил житель подъезда в Тверской области, который вызвал полицию. Младенца доставили в больницу, подробностей о ее состоянии не приводится. Следователи начали проверку, возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности.

Ранее, в январе этого года, в Пятигорске женщина родила ребенка и выбросила его в выгребную яму. Ребенка без признаков жизни нашел сожитель женщины спустя почти 20 дней после ее родов.

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      Анастасия Шейкина
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