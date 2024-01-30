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14:01, 30 января 2024Россия

Россиянка родила ребенка и выбросила его в выгребную яму

В Пятигорске женщина родила ребенка и выбросила его в выгребную яму, он не выжил

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Пятигорске женщина родила ребенка и выбросила его в выгребную яму. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) по Ставропольскому краю в Telegram-канале.

По информации следователей, россиянка родила живого ребенка 8 января на территории частного дома в поселке Горячеводский. Затем она выкинула его в выгребную яму и уехала из населенного пункта.

Ребенка без признаков жизни нашел сожитель женщины спустя почти 20 дней после родов — 27 января. Он сообщил об этом правоохранителям. Выяснилось, что младенец не выжил, так как ему не хватило воздуха. Следователи возбудили уголовное дело. Обстоятельства случившегося выясняются.

Похожий случай произошел в декабре 2023 года в Екатеринбурге. Там девушка родила ребенка, положила его в полимерный пакет и вынесла на улицу в мороз. Россиянка рожала дома одна и сама перерезала себе пуповину. Младенца нашли и передали врачам, его поместили в реанимацию.

До этого, в марте 2023 года, в Санкт-Петербурге полицейские нашли завернутого в пакет новорожденного ребенка без признаков жизни. Выяснилось, что его на улицу выкинула мать, которая никому не сообщила о своей беременности.

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      Анастасия Шейкина
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