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15:22, 5 марта 2024Ценности

Россиянкам перечислили приводящую к скандалу со свекровью одежду

Стилист Харина: колготки в сетку с мини-юбкой неуместны на встрече со свекровью

Фото: Unsplash

Стилистка Лидия Харина перечислила россиянкам неуместную на встрече со свекровью одежду. Ее комментарий приводит Life.

Неподходящими в данном случае окажутся откровенные наряды. Среди них — джинсовые мини-шорты, оголяющие спину до ягодиц платья и колготки в крупную сетку в сочетании с короткой юбкой, отметила эксперт.

Также спровоцировать скандал может выбор мини-платьев, топов на тонких бретелях и с откровенным бюстье и облегающих футболок, надетых без бра. Кроме того, специалистка посоветовала избегать предметов гардероба с мультипликационными персонажами.

«Старайтесь каждый раз не надевать одно и то же платье или один и тот же спортивный костюм», — добавила собеседница издания, пояснив, что иначе родители мужа могут решить, что у невестки проблемы с деньгами.

В феврале «Лучший стилист Республики Башкортостан — 2023» Дарья Ломкова назвала подходящую для подарка россиянкам на 8 Марта одежду.

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      Карина Черных
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