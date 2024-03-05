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11:11, 5 марта 2024Россия

Российские артиллеристы уничтожили БМП и опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

Российские артиллеристы уничтожили БМП и опорный пункт ВСУ в районе Авдеевки

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Артиллерийские расчеты самоходных установок «Мста-С» Вооруженных сил (ВС) России уничтожили на авдеевском направлении опорный пункт ВСУ и бронемашину БМП-1 с подкреплением до взвода пехоты. Об этом рассказали в Министерстве обороны России, сообщает ТАСС во вторник, 5 марта.

Опорный пункт и фортификационные сооружения в виде долговременных огневых точек противника были поражены артиллеристами серией из трех выстрелов.

«Средствами объективного контроля были подтверждены попадание в боевую машину и детонация ее боекомплекта», — добавили в военном ведомстве.

Накануне, 4 марта Министерство обороны сообщало, что на авдеевском направлении российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции. За сутки здесь противник потерял до 490 солдат, два танка, четыре БМП, в том числе американские Bradley, а также три боевые бронированные машины. В ходе контрбатарейной борьбы российские силы поразили установку «Акация», гаубицу «Мста-Б», самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и три орудия Д-30.

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      Игорь Дмитров
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