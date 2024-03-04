Минобороны отчиталось о занятии выгодных рубежей на авдеевском направлении

Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на авдеевском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Нанесено огневое поражение живой силе и технике 24-й, 110-й механизированных, 71-й егерской бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новокалиново, Майорск, Бердычи и Розовка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

За сутки на данном направлении противник потерял до 490 бойцов, два танка, четыре БМП, в том числе американские Bradley, а также три боевые бронированные машины. В ходе контрбатарейной борьбы российские бойцы поразили установку «Акация», гаубицу «Мста-Б», самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и три орудия Д-30.

Ранее глава пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма заявил, что на купянском направлении специальной военной операции российские военные поразили несколько сотен объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.