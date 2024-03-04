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14:36, 4 марта 2024Россия

Российские войска заняли выгодные рубежи под Авдеевкой

Минобороны отчиталось о занятии выгодных рубежей на авдеевском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на авдеевском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Нанесено огневое поражение живой силе и технике 24-й, 110-й механизированных, 71-й егерской бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новокалиново, Майорск, Бердычи и Розовка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

За сутки на данном направлении противник потерял до 490 бойцов, два танка, четыре БМП, в том числе американские Bradley, а также три боевые бронированные машины. В ходе контрбатарейной борьбы российские бойцы поразили установку «Акация», гаубицу «Мста-Б», самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и три орудия Д-30.

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