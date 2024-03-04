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08:54, 4 марта 2024Россия

Стало известно о поражении сотен объектов ВСУ на одном направлении СВО

МО РФ: на купянском направлении военные поразили более 270 объектов ВСУ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На купянском направлении специальной военной операции (СВО) российские военные поразили несколько сотен объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма, слова представителя Минобороны приводит ТАСС.

Как рассказал Бигма, в общей сложности ударам подверглись более 270 объектов, к которым относятся как места размещения живой силы ВСУ, так и места стоянки украинской техники.

Также в Минобороны добавили, что на купянском направлении была уничтожена американская гаубица М-198.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении района размещения ВСУ под Авдеевкой. Удар по месту дислокации украинских войск был нанесен ночью.

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      Марк Леонов
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