Стало известно о поражении сотен объектов ВСУ на одном направлении СВО
МО РФ: на купянском направлении военные поразили более 270 объектов ВСУСюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
На купянском направлении специальной военной операции (СВО) российские военные поразили несколько сотен объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма, слова представителя Минобороны приводит ТАСС.
Как рассказал Бигма, в общей сложности ударам подверглись более 270 объектов, к которым относятся как места размещения живой силы ВСУ, так и места стоянки украинской техники.
Также в Минобороны добавили, что на купянском направлении была уничтожена американская гаубица М-198.
Ранее Минобороны заявило об уничтожении района размещения ВСУ под Авдеевкой. Удар по месту дислокации украинских войск был нанесен ночью.