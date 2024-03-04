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08:18, 4 марта 2024Россия

Минобороны заявило об уничтожении района размещения ВСУ под Авдеевкой

Минобороны: расчеты РСЗО «Град» уничтожили район размещения ВСУ под Авдеевкой

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожили район размещения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Российские военнослужащие прибыли на позицию удара под Авдеевкой и навели машины на местности. Удар был нанесен в темное время суток — в результате оказался поражен район скопления живой силы ВСУ и огневых средств, а также взводно-опорный пункт.

«Работаем в основном в темное время суток, чтобы не было ответных прилетов. Противник нас ночью не видит, а наши операторы видят все (...) Поэтому мы работаем ночью. Разницы нет: днем или ночью. Все ребята профессионалы», — рассказал военнослужащий с позывным Ока.

Россия на авдеевском направлении за неделю взяла под контроль населенные пункты Ласточкино, Северное и Петровское в Донецкой народной республике (ДНР). Авдеевка перешла под контроль России ранее, 17 февраля.

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      Анастасия Шейкина
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