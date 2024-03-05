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16:27, 5 марта 2024Ценности

Российским мужчинам назвали подходящую для празднования 8 Марта одежду

Стилист Шигабутдинова: мужчинам следует надеть белую оверсайз-рубашку на 8 Марта

Фото: Unsplash

Стилистка Камилла Шигабутдинова назвала российским мужчинам подходящую для празднования 8 Марта одежду. Ее комментарий публикует портал «Внимание, новости!».

По словам специалистки, для свидания в ресторане в указанную дату подойдет футболка поло свободного кроя либо белая оверсайз-рубашка в сочетании с черными классическими брюками и кроссовками нейтрального оттенка. В то же время данный образ можно использовать в качестве основы для наряда в театр или на выставку, к которому следует добавить трикотажную кофту и классическую обувь.

При этом для обычной прогулки эксперт посоветовала выбирать широкие джинсы и кроссовки. «Под низ надеть классическую оверсайз-футболку, сверху добавляем жакет и бомбер, также как вариант — стилизовать кофту на жакет», — добавила собеседница издания.

В феврале россиянки раскрыли желаемые подарки на 8 Марта. Первыми в списке оказались духи. Кроме того, в списке оказались романтическая прогулка и ужин.

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      Алина Гостева
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