Российский эксперт рассказал об арктическом мороженом из трески и креветки

Эксперт Куницын рассказал о попытках производства мороженого из трески

В Мурманске были попытки производства мороженого из различных арктических морепродуктов. Об этом рассказал бывший руководитель лаборатории инноваций ГК «Агама» Сергей Куницын, его слова приводит «СеверПост».

Эксперт отметил, что мороженое как база подходит для различных гастрономических экспериментов. По его словам, еще три года назад проводились попытки по созданию мороженого на основе классического пломбира с добавлением морского гребешка и креветки.

«Было небезынтересно и даже вкусно. Хотя нашлись и те, для кого такой продукт стал оксюмороном. Два года назад делали мороженое с коллагеном из мурманской трески. В нем была увеличена белковая составляющая, сахар практически не добавляли», — пояснил он.

Ранее стало известно, что посетители Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) попробовали мороженое и бодрящий напиток из оленины, которые предлагали на стенде Арктики. В рецепт напитка, который привезли из Норильска, входит тертая оленина, сироп, а также измельченные ягоды брусники и голубики.