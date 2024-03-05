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21:12, 5 марта 2024Экономика

Рубль подорожал после публикации данных Минфина

Курс рубля вырос 5 марта к ведущим мировым валютам

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Рубль на торгах 5 марта укрепился по отношению к ведущим мировым валютам на фоне публикации Минфином РФ данных об ожидаемых в марте дополнительных нефтегазовых доходах федерального бюджета, сообщает «Интерфакс».

Так, курс доллара к российской валюте на Мосбирже снизился на 0,73 рубля и составил 90,52 рубля. Подорожание нацвалюты в основных валютных парах по итогам торгов во вторник произошло в связи с надеждами на улучшение бюджетных показателей, отмечает агентство.

Ожидаемый объем допдоходов в марте Минфин спрогнозировал на уровне 125,2 миллиарда рублей. Как следует из сообщения ведомства, это позволит начиная с 7 марта закупать в течение месяца иностранную валюту и золото на 4,7 миллиарда рублей (на 1 миллиард рублей в день больше, чем с 7 февраля по 6 марта).

Нефтегазовые доходы России в феврале выросли более чем на 80 процентов в годовом выражении, составив 945,6 миллиарда рублей по сравнению с 521,2 миллиарда в феврале 2023-го. По подсчетам Bloomberg, на доходы РФ от налогов на нефть и нефтепродукты в прошлом месяце пришлось 84 процента нефтегазовых поступлений в бюджет, что стало возможным благодаря снижению дисконта на российскую нефть.

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      Дмитрий Воронин
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