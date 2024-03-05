В России резко выросли доходы от нефти и газа

Bloomberg: нефтегазовые доходы России в феврале выросли из-за снижения дисконта

Нефтегазовые доходы России в феврале резко выросли — более чем на 80 процентов в годовом выражении. Об этом со ссылкой на статистику Министерства финансов РФ пишет ТАСС.

Поступления в бюджет от налогов на нефть и газ за прошлый месяц составили 945,6 миллиарда рублей (10,4 миллиарда долларов) по сравнению с 521,2 миллиарда рублей в феврале 2023 года. В январе 2024 года нефтегазовые доходы составили 675,2 миллиарда рублей.

Согласно расчетам аналитиков агентства Bloomberg, на доходы от налогов на нефть и нефтепродукты в феврале пришлось 84 процента нефтегазовых поступлений в бюджет. Это стало возможным благодаря снижению дисконта на российскую нефть. Размер налога был рассчитан исходя из средней цены на марку Urals в 65 долларов за баррель. Годом ранее средняя цена составила 50 долларов за баррель.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что Россия добровольно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале 2024 года. «В конечном итоге вывод составит 350 тысяч баррелей в сутки, экспорт — 121 тысячу баррелей в сутки», — отметил он. В мае сокращение производства нефти составит 400 баррелей в сутки, а поставки уменьшатся на 71 баррель. В июне снижение составит 471 тысячу баррелей в день.